РИАМО – 21 авг. Участок для строительства общественно-производственного комплекса выставлен на торги в новой Москве, по итогам строительства инвестор сможет приобрести земельный участок в собственность или заключить долгосрочный договор аренды на 49 лет, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

Город выставил на торги земельный участок общественно-производственного назначения площадью 0,36 гектара в Новомосковском административном округе. Объект расположен по адресу: поселение Десеновское, деревня Десна, улица Центральная, владение 144. Торги состоятся 19 сентября.

«В сентябре инвесторы смогут принять участие в торгах по аренде земельного участка в Новомосковском округе, предназначенного для строительства многофункционального общественно-производственного комплекса. Суммарная поэтажная площадь объекта строительства составляет более 5,828 тысячи квадратных метров. С победителем торгов будет заключен договор на 3 года и 2 месяца, за этот срок арендатор должен завершить все работы по строительству объекта», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 617832 рубля. По итогам строительства инвестор сможет приобрести земельный участок в собственность или заключить долгосрочный договор аренды на 49 лет.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 сентября.