РИАМО - 21 авг. На территории городского округа Шатура компания «Агрофорвард» планирует ввести в сельхозоборот земельный участок площадью свыше 1 тысячи гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Администрацией городского округа Шатура Московской области в настоящее время готовится проект договора аренды на предоставление компании «Агрофорвард» земельного участка для реализации инвестиционного проекта. Порядка 1,1 тысячи гектаров вводится в сельскохозяйственный оборот», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, с вводом земли в оборот в округе и регионе в целом увеличится производство сельскохозяйственной продукции.

«Хозяйство планирует на арендованной земле выращивать семенной картофель высоких репродукций, пшеницу и рапс», – отметил Разин.

Компания уже имеет опыт ввода земель в сельскохозяйственный оборот. В этом же районе «Агрофорвард» уже вернул к жизни 1,2 тысячи гектаров заброшенных неухоженных земель. Земля используется по назначению и дает хороший урожай картофеля и пшеницы. Данные культуры хозяйство выращивает и на восстановленной земле в Воскресенске, добавил министр.

Ранее Разин сообщал, что в сельскохозяйственный оборот с 2013 года в Московской области введено более 360 тысяч гектаров земли. В том числе 10 тысяч гектаров в текущем году. Это позволило увеличить процент использования пахотных земель до 84%.