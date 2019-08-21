РИАМО – 21 авг. Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 20-летней девушки в районе станции «Львовская» Курского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня (21 августа – ред.), примерно в 10:33, девушка 1999 года рождения переходила железнодорожные пути перед приближающимся поездом сообщением Кривой Рог – Москва, слушая при этом музыку через наушники. Несмотря на применение машинистом экстренного торможения, наезда избежать не удалось», – говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Согласно данным открытых источников, железнодорожная станция «Львовская» расположена в микрорайоне Львовский города Подольска Московской области.