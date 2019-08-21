РИАМО - 21 авг. На территории жилого комплекса «Отрадный» в Мытищах достроили трехэтажную парковку, оснащенную помещениями для придорожного сервиса, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Ведомство выдало паркингу заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект готовится к вводу в эксплуатацию.

«Паркинг имеет три этажа, его площадь составляет 9,756 тысячи квадратных метров. В здании обустроено 308 парковочных мест, а также ряд вспомогательных, инженерно-технических помещений», — сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Кровля объекта также рассчитана на эксплуатацию.

Застройщиком выступает ООО «Инвест-строй». Парковка расположена в микрорайонах 36, 36А, 37 городского округа Мытищи.