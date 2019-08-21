РИАМО - 21 авг. На территории новой молочно-товарной фермы в городском округе Озеры будут применяться современные российские технологии, предприятие планируют достроить в конце сентября - начале октября, сообщил журналистам в среду председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Как сегодня объяснял подрядчик, здесь применяются более современные технологии и, что радует, они все российские. Все то, что тут будет реализовано уже к концу сентября, как мне сказали, началу октября - это впечатляет. Это те задачи, которые ставятся и губернатором и в целом реализуются в Московской области и, конечно, входят в наши планы», - сказал Брынцалов.

По его словам, все то, что было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2018 году и в этом году, уже реализуется и те средства, которые выделяются при поддержке Московской области банками и инвесторами, оперативно осваиваются.

«Тоннельная система вентиляции в коровнике очень экономичная и позволяет поддерживать стабильный микроклимат в течение всего года вне зависимости от внешних колебаний температуры воздуха.. Плюс здесь стоит доильный зал карусельного типа, система охлаждения молока в потоке и система наружного хранения молока.. Здесь на 25% уменьшено количество непрофильных помещений», - сказал генеральный директор компании «АгроБау» Борис Маркосов.

Он также отметил, что данная ферма позволит создать порядка 50 высокотехнологичных рабочих мест. На ней будет 1199 фуражных (дойных) коров, а также их телята, вместе с которыми количество голов составит порядка 1,6 тысячи.

Общий объем инвестиций в проект составил порядка 1 миллиарда рублей.