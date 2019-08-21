РИАМО – 21 авг. Документальный фильм, посвященный приезду бамбуковых медведей Жуи и Диндин из Китая в Россию, покажут 24 августа в Московском зоопарке в рамках акции «Ночь кино», сообщается на сайте зоопарка.

«В этом году в рамках «Ночи кино» зоопарк поделится с жителями и гостями столицы эксклюзивной видео-хроникой подготовки к приезду больших панд. В документальном фильме запечатлены основные этапы путешествия Диндин и Жуи, их жизнь на родине, научные командировки специалистов зоопарка в Китай и их обучение тонкостям работы с таким редким видом, как большая панда», – говорится в сообщении.

В фильме покажут транспортировку животных, а также пышные проводы, которые пандам устроили жители Китая. Уникальные кадры из китайских заповедников, где ведется работа по изучению, сохранению и размножению больших панд, будут представлены публике впервые.

«Ночь кино» в Московском зоопарке стартует в 20:00. В 19:45 перед гостями выступят генеральный директор зоопарка Светлана Акулова и официальный представитель «Почты России», чей самолет доставил панд из КНР.