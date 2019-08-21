20 августа в возрасте 79 лет ушла из жизни Александра Назарова – актриса, снявшаяся более чем в 80 фильмах и сериалах и более полувека прослужившая в московском Театре им. Ермоловой. В «нулевых» за ней закрепилось амплуа главной сериальной бабушки. Мало кто знает, что Народная артистка РФ сыграла революционерку и озвучила многих персонажей популярных зарубежных фильмов. О жизни и главных работах Александры Ивановны читайте в материале РИАМО.

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Сериальная бабушка и революционерка

© сайт театра им. Ермоловой

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде в актерской семье – ее отец Иван Назаров и мать Александра Матвеева выбрали сценическое поприще. Неудивительно, что дочь пошла по их стопам. В 1961 году она окончила Ленинградский театральный институт им. Островского, после чего была направлена в Москву по распределению.

Народная артистка РФ Александра Ивановна Назарова – она получила это звание в 2001 году – была хорошо известна зрителям разных поколений. Тем, кто постарше – по фильму «А если это любовь?», который стал ее дебютной работой; биографической драме «Софья Перовская», где актриса сыграла главную героиню, и конечно, по одному из главных советских блокбастеров – фильму «Экипаж».

В постсоветское время Александра Назарова снималась еще больше – пожалуй, именно благодаря ролям в суперпопулярных российских сериалах «Бригада», «Громовы», «Граница: Таежный роман» и «Моя прекрасная няня» ее узнала и полюбила вся страна.

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Голос за кадром

Ее хорошо знали и театралы – в театре имени Ермоловой она играла почти в 40 спектаклях, и даже те, кто ни разу не слышал ее имени – дело в том, что Александра Ивановна активно работала актрисой дубляжа, озвучив более сотни ролей в известных и любимых всеми фильмах, от «Покахонтас» и «Гарфилда» до «Малышки на миллион» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона».

«А если это любовь?» (1961 год)

Дебютная роль в кино досталась Александре Назаровой незадолго до окончания училища. Вместе с Назаровой в фильме снялись молодые Евгений Жариков и Андрей Миронов, вскоре ставшие суперпопулярными. В фильме актриса сыграла школьницу Надю Брагину. Свою дебютную роль она получила внезапно, находясь на отдыхе в Ялте – телеграммой ее вызвали на съемки в Киев.

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«Софья Перовская» (1967 год)

Историческая драма Льва Арнштама, основанная на биографии известной революционерки, вышла в прокат в 1968 году. В центре сюжета – арестованная после убийства императора Александра II Софья Перовская, предающаяся воспоминаниям о своей жизни в следственной камере. Роль в этом фильме была любимой в карьере Александры Ивановны. Оно и неудивительно – сыграть революционерку – удача для любой советской актрисы.

«Экипаж» (1979 год)

В главном советском фильме-катастрофе Александра Митты Назарова сыграла небольшую, но запоминающуюся роль пассажирки, ищущей своего сына. В ее фильмографии роль отчаявшейся матери стала еще одной яркой и эмоционально точной работой – в отсутствии большого количества главных ролей Александра Ивановна играла во вспомогательных ролях так, что их невозможно было не запомнить.

«Принцесса на бобах» (1997 год)

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В лирической мелодраме о «новом русском», которые решает с помощью фиктивного брака получить благозвучную фамилию и выбирает на роль жены посудомойку из рода Шереметевых, Александра Ивановна исполнила роль матери главной героини. Именно эта роль в популярном фильме о лихих 90-х помогла ей снова войти в строй после нескольких лет киношного затишья – в последующие годы актриса как никогда активно снималась в кино и сериалах.

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«Бригада» (2002 год)

В легендарном телесериале «Бригада», ставшем одним из символов эпохи с начала 90-х до начала нулевых, Александра Назарова сыграла бабушку скрипачки Ольги (Екатерина Гусева) – возлюбленной Саши Белого в исполнении Сергея Безрукова. Тихая и интеллигентная, героиня Назаровой служила своеобразным контрастом, создававшей новые правила жизни «бригаде».

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«Моя прекрасная няня» (2004-2009 гг.)

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Роль эксцентричной, но доброй бабушки «прекрасной няни Вики» –Надежды Михайловны – пожалуй, самая известная и популярная в фильмографии Александры Назаровой. Страдающую склерозом, но все еще увлекающуюся мужчинами бабу Надю знали и взрослые, и дети. В середине 2000-х этот сериал смотрели все, именно тогда актрису и начали все чаще узнавать на улице. Примерно тогда же она и превратилась в главную «бабушку» российского кино, раз за разом появляясь в ролях мам и бабушек главных героинь и героев.

У самой Александры Назаровой от единственного сына осталась внучка Александра, названная в честь бабушки – именно она была главной радостью актрисы в последние годы жизни. На плечи актрисы легла забота о внучке, оставшейся полностью на ее попечении в двухлетнем возрасте. Ради маленькой Саши Александра Ивановна продолжала активно работать, сниматься в кино и играть в театре – поднять внучку на ноги было главной целью ее жизни.