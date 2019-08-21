РИАМО - 21 авг. В связи с проведением крупного музыкального фестиваля Booking Machine 24 августа в Измайловском парке столицы перенесены или отменены некоторые мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

24 августа с 13:00 до 23:00 на двух сценах в парке выступят самые известные музыканты лейбла Booking Machine. Мероприятие приурочено к десятилетию объединения. В зоне фестиваля будут работать фуд-корты и фуд-траки с разнообразной едой и напитками, маркет, колесо обозрения, лаундж-зона, лодочная станция.

«Изменения в расписании: экоэкскурсия 24 августа переносится на воскресенье, 25 августа; детский спектакль 24 августа переносится на северную эстраду, начало в 15:00; детский фитнес и мастер-класс по зумбе 24 августа отменены», – говорится в сообщении.

Также в парке перенесли на северную эстраду выступление оркестра «Звезды ретро» и джазовый концерт 24 августа. А вместо кинопоказа в этот день пройдет акция «Ночь в кино» в павильоне «Студио-парк» на Северной площади, начало в 20:00.

Кроме того, 23 августа отменяется занятие по медитации в Измайловском парке в связи с подготовкой территории к фестивалю. Проход к лодочной станции и другим объектам инфраструктуры в центральной части парка 24 августа будет возможен только по билетам на фестиваль.