РИАМО - 21 авг. В Подольске от Юбилейной площади будут курсировать шаттлы в поселок Дубровицы для гостей подмосковного фестиваля «Сон в летнюю ночь», который пройдет 24 и 25 августа, сообщил в среду журналистам первый заместитель главы администрации городского округа Подольск Виктор Чуб.

«По транспорту внесены изменения. Если кто-то приезжает своим ходом, то самый удобный способ приехать на автобусе до Юбилейной площади или на электричке с железнодорожной станции «Подольск» также до этой площади. А уже с Юбилейной площади организован дополнительный шаттл, который довезет до Дубровиц. Также выделены дополнительные маршруты общественного транспорта», - сказал Чуб.

Он отметил, что парковочные места на фестивале тоже предусмотрены, но их количество ограничено.

Фестиваль «Сон в летнюю ночь» будет проходить 24 и 25 августа в поселке Дубровицы городского округа Подольск. Программа состоит из нескольких частей, сочетающих театральные представления в формате open air, концерты в органном зале культурного центра «Дубровицы» и выставки художника Владимира Сиухова.

Театральный карнавал соберет вокруг храма Знамения самые яркие коллективы. Участниками театрального шествия станут в том числе «Странствующие куклы господина Пэжо» (театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады), PranaLab (группа-новатор в области визуальных синтетических искусств), творческая мастерская Giraffe Royal.

Завершат фестиваль премьерные программы двух звезд театра и классической музыки: народного артиста России Евгения Князева и виолончелиста, органиста, пианиста, заслуженного артиста России Александра Князева. Они представят две литературно-музыкальные композиции: «Бах. Цветаева. Казанова» и «Бах. Шекспир. Джон Донн».