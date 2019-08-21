РИАМО - 21 авг. Московский городской суд в среду отклонил апелляции и оставил под стражей семерых моряков Военно-морских сил Украины, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Суд отклонил жалобы по Артеменко, Сороке, Варимезу, Костышину, Мельничуку, Чулибе, Беспальченко и оставил их под стражей», – сказал собеседник агентства.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России в Черном море. Несколько часов корабли опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники ФСБ России вынуждены были применить оружие против украинских судов.

24 украинских военных задержали. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы). Всех украинских военнослужащих доставили в Москву.