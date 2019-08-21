РИАМО - 21 авг. Областной театрально-музыкальный фестиваль «Сон в летнюю ночь» включен в событийный план на 2020 год, фестиваль в этом году впервые пройдет 24 и 25 августа в Подольске, сообщила в среду журналистам министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«Мы посмотрим, как пройдет фестиваль («Сон в летнюю ночь» - ред.), а там уже будем решать, что делать дальше. Но в событийный план на следующий год я поставила этот фестиваль», - сказала Ширалиева.

Она отметила, что фестиваль «Сон в летнюю ночь» вдохновлен архитектурными объектами Подольска, в частности, храмом Знамения в Дубровицах.

Программа фестиваля состоит из нескольких частей, сочетающих все жанры искусства: театральных представлений в формате open air, концертов в органном зале культурного центра «Дубровицы» и выставки художника Владимира Сиухова.

Театральный карнавал соберет в парковом пространстве вокруг храма Знамения самые яркие театральные и музыкальные коллективы. Участниками театрального шествия станут в том числе коллектив «Странствующие куклы господина Пэжо» (театр карнавальной культуры, маски, гротеск и буффонады), PranaLab (группа-новатор в области визуальных синтетических искусств), творческая мастерская Giraffe Royal.

Завершением двух фестивальных дней станут премьерные программы двух звезд театра и классической музыки: народного артиста России Евгения Князева и виолончелиста, органиста, пианиста, заслуженного артиста России Александра Князева. Они представят две литературно-музыкальные композиции: «Бах. Цветаева. Казанова» и «Бах. Шекспир. Джон Донн».