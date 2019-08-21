РИАМО - 21 авг. Более 3,8 тысячи образовательных учреждений на территории Московской области прошли проверку готовности к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Завершился период проверок образовательных учреждений региона к новому учебному году. Все учреждения – а это свыше 3,8 тысячи объектов – прошли оценку экспертов и смогут открыть двери учащимся в сентябре», – заявила Забралова.

По ее словам, специально созданные на каждой территории комиссии в течение августа проверяли объекты на безопасность, а также соответствие пожарным и санитарным нормам.

«Эксперты оценили детские сады, школы, колледжи, а также высшие учебные учреждения. Все они готовы работать в штатном режиме. Уже 2 сентября для подмосковных ребят начнется новый учебный год, мы к нему в полной мере готовы», – заключила Забралова.

Ранее Забралова сообщала, что в регионе особое внимание уделяется качеству питания в образовательных учреждениях. В рамках проверки готовности объектов к новому учебному году пищеблоки, кухни и столовые проверили особенно тщательным образом.