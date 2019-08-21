РИАМО - 21 авг. Подмосковная биатлонистка в составе сборной России поборется за победу с 250 спортсменами на чемпионате мира, который пройдет с 23 по 25 августа в городе Раубичи в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В программе соревнований заявлены спринт и суперспринт, а также гонка преследования. Отличительной чертой этого турнира станет то, что параллельно со взрослыми биатлонистами будут соревноваться и юниоры.

«Беларусь традиционно принимает летние соревнования по биатлону. В составе сборной России выступит Анастасия Гореева из Павловского Посада. В ее активе два золота и бронза юниорских чемпионатов мира, а также первое место на чемпионате Европы 2019 года», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что спортсменка не только полностью заслужила попадание в основную обойму национальной команды, но также и является серьезной претенденткой на награды летнего биатлонного чемпионата мира.