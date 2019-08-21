РИАМО - 21 авг. С начала 2019 года в Московской области выполнили ремонт более 1,2 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП), что составляет 88% от годового плана, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

«Работы выполняются в рамках реализации ремонтных программ крупных электросетевых предприятий, работающих на территории Подмосковья – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго», – отметил Пестов.

Специалисты в том числе заменили порядка 500 километров обычного неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), применение которого позволяет снизить показатели аварийности на ЛЭП. Также с начала года отремонтировали порядка 1,5 тысяч трансформаторных подстанций различного класса напряжения – почти 90% от годового плана.

Все работы по подготовке электросетевого хозяйства Московской области к осенне-зимнему периоду выполняются в соответствии с графиками. При этом большая часть из работ должна быть завершена до начала отопительного периода.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева создан областной штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона, который контролирует ход проведения работ. В настоящее время выполняются все необходимые мероприятия по ремонту и модернизации электросетевых объектов, необходимые для обеспечения бесперебойного электроснабжения жителей, социальной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения в предстоящий осенне-зимний период», – заключил Пестов.