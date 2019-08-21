РИАМО – 21 авг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждет конкретных предложений по возвращению на саммит G7 в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G7. В ходе беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном они договорились пригласить Россию на следующий саммит.

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если «семерка» хочет позиционировать себя как серьезный формат», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Саммит G7 пройдет в предстоящие выходные во французском городе Биарриц.

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.