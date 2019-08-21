РИАМО - 21 авг. Совет депутатов городского округа Серпухов избрал главой городского округа Юлию Купецкую, которая ранее исполняла обязанности главы округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Юлия Купецкая избрана главой городского округа Серпухов. Такое решение сегодня единогласно приняли депутаты совета депутатов муниципалитета. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия», – говорится в сообщении.

Кандидатура Купецкой была рекомендована конкурсной комиссией и поддержана членами Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия». Ранее она была временно исполняющей обязанности главы городского округа.

Глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков ранее прекратил исполнение полномочий по собственному желанию. Он занимал должность главы города Серпухова с ноября 2015 года.