РИАМО - 21 авг. Полицейские задержали 25-летнего жителя Наро-Фоминского городского округа за хранение крупной партии наркотиков, общий вес изъятого гашиша составил более 9 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе обыска по месту проживания подозреваемого в Апрелевке обнаружено и изъято 99 брикетов, два фрагмента твердого вещества растительного происхождения и электронные весы», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем общим весом свыше 9 килограммов.

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу.