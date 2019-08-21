РИАМО - 21 авг. В день старта культурной программы фестиваля «Цветочный джем» в Москве сконструируют набережную Ялты с пальмами и крымскими розами, а также появятся арт-объекты из сказки «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Набережную города Ялта воссоздадут на Площади Революции. Здесь вырастут десятки пальм и более двух тысяч крымских роз, появятся необычные арт-объекты из живых растений. Также представят конструкцию «Крымские сады Семирамиды», – ее высота составит более четырех метров.

Этот объект будет создан из настоящего морского песка и будет украшен знаменитой крымской лавандой, розами, розмарином, олеандрами. Рядом будут стоять лавочки – «львы», совсем как в Ливадийском дворце, над площадкой будут «парить» чайки, созданные из горного крымского мха.

Сад «Зеленый пух», посвященный 220-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, можно будет увидеть в Камергерском переулке. В дни фестиваля здесь будут проходить творческие мастер-классы для юных посетителей.

Ребята смогут бесплатно взять уроки вокала и игры на музыкальных инструментах, поучаствовать в занятиях по актерскому мастерству и стихосложению.

В сказочное пространство сказки «Алиса в стране чудес» можно будет погрузиться на Тверском бульваре. Гостей будут встречать актеры в костюмах персонажей этой сказки – Чеширский кот, Белый кролик, Безумный шляпник и главная героиня Алиса. Волшебную атмосферу создадут арт-объекты – в том числе кроличья нора, большие сказочные часы, стилизованные указатели с направлениями.

На некоторых из них будут нанесены известные фразы из сказки. Посетители площадки станут главными героями сказочной истории – им предстоит спасти Алису от чар Красной Королевы и пройти через множество увлекательных приключений. А еще гостей ждут ежедневные интерактивные шоу: танцевальный баттл и крокет, также с персонажами сказки.

В этот же день закончится монтаж дизайнерского сада Sugarcovered от эксперта «Цветочного джема» Мэтью Чайлдса из Великобритании. Композицию в бело-синей гамме с вкраплениями серого и серебристого будут составлять голубые и белые гортензии метельчатые, дельфиниумы синие, огромные серебристые клены, папоротники, вероники, чистец и котовник. Рассмотреть этот объект можно будет возле Российской государственной библиотеки.

Фестиваль «Цветочный джем» проводится в формате международного конкурса. Он открылся 20 июня и продлится до 8 сентября. Москвичи могут полюбоваться 42 дизайнерскими садами. С 22 августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют насыщенную развлекательную программу.