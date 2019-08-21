РИАМО – 21 авг. Завершено строительство мини-парка «Природа Карелии» в жилом комплексе (ЖК) «Белые ночи» в столице, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«По всей территории внутренних дворов создали атмосферу русского севера. Мини-парк площадью 2,56 гектара разделили на несколько зон. Здесь обустроили место для фитнеса, пикников, детские площадки и беседки. Зоны для приватных бесед и отдыха окружены кустами спирей и небольшими деревцами», – говорится в сообщении.

Детский городок в центральной части мини-парка состоит из трех площадок. Они расположены одна за другой так, что каждая следующая больше предыдущей. Это создает у детей ощущение приключения и радость от исследования и новых находок.

Рядом с самой большой площадкой расположена игровая инсталляция «Фрегат». Неподалеку разместили небольшой памп-парк с мягким покрытием и небольшими уклонами, где нарисована сеть игрушечных автодорог.

В мини-парке установили небольшие скульптуры животных с поверхностью, имитирующей шкуру медведя или лося.

«Всю территорию мы создавали, учитывая возможности для всестороннего развития детей с раннего возраста. Эту задачу решает и оборудование на детских площадках, равномерно распределяющее нагрузку на разные группы мышц, и заранее нарисованные на площадках «поля» для традиционных уличных игр, влияющих на выработку поведенческой линии в социуме», – пояснила руководитель проекта строительства ЖК Юлия Чернец.

Она дополнила, что покрытия, игровое оборудование, лавочки и урны выполнены из экологически чистых и природных материалов.

Пространство мини-парка организовано так, чтобы дети во время игр легко переходили с искусственного покрытия на траву, а оттуда – на песок.

Для имитации карельской природы в озеленении использовали сосны, можжевельники и лиственницы, а на лужайках высадили полынь, шалфей и различные декоративные злаки.

Инвестиции в проект составили более 80 миллионов рублей.

Жилой комплекс «Белые ночи» находится в 6 километрах от МКАД, рядом с Бутовским лесопарком и Черневскими прудами. На участке в 27,8 гектара возведут восемь жилых корпусов высотой от 12 до 15 этажей. В составе ЖК появятся две школы на 550 учеников каждая, два детских сада на 150 и 200 мест, поликлиника.

Также планируется создать детский кластер, в который войдут школа танцев, клуб единоборств, творческая студия и школа ментальной математики.

Помимо этого, жители получат летний кинотеатр под открытым небом, собственный стадион и скейтпарк, магазины товаров для спорта и активного отдыха, супермаркеты, кафе, салон красоты, бытовые услуги.