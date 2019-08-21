РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. Сотрудники ГИБДД за прошедшую неделю выявили около 600 нарушений правил дорожного движения на дорогах Подольска, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшую неделю (с 13 по 19 августа, – ред.) в округе при проведении профилактических мероприятий по линии ОГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено 590 нарушений правил дорожного движения. Все нарушители привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Также за этот период в Подольске произошло 156 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал один человек. За неправильную парковку с улиц округа эвакуировали 60 автомобилей и наложили штрафы на 197 тысяч рублей.