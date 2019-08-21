РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 авг. В подмосковных Котельниках 24 августа жителям покажут военный фильм Алексея Сидорова «Т-34», кинокартину представят в рамках проекта «Лето в Подмосковье», сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

Акция «Ночь кино» проходит в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

«24 авгута в 20:00 в ДК «Силикат» можно будет посмотреть военный фильм Алексея Сидорова «Т-34»», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Силикат, дом 32.

24 августа во всех городах России пройдет «Ночь кино». В открытых кинотеатрах и концертных залах, музеях и библиотеках будут проходить лекции по истории кино, концерты с песнями из любимых картин и показы отечественных фильмов.

Фильм «Т-34» показывает историю одного танкиста в годы Великой Отечественной войны. Николай Ивушкин прибывает на фронт в действующую армию в звании младшего лейтенанта. Руководство ему приказывает принять командывание единственным танком в деревне Нефедоровка, после чего он вступает в бой.