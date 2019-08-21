РИАМО - 21 авг. Емельяновскую школу в подмосковных Озерах ждет ремонт, для школы также создадут трактородром, сообщил журналистам председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Емельяновскую школу мы в прошлом году посещали, посмотрели, потому что это сельская школа, где готовятся в том числе специалисты для работы на сельхозпредприятиях. Мы договорись о том, что вместе с депутатами найдем возможность поддержать данное учебное заведение», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что вручил школе сертификат на 36 миллионов рублей для того, чтобы провести все необходимые ремонтные работы, в том числе отремонтировать фасад, и навести порядок внутри школьного корпуса, чтобы к концу года ученики могли получать образование в современном здании.

Брынцалов также отметил, что, помимо ремонтных работ, планируется создание трактородрома, где учащиеся смогут получить первый опыт работы с техникой и впоследствии продолжить работу на местных сельхозпредприятиях.

«Девятнадцать наших учеников учились в Ивановском МЧС, в Петербургском двое, после чего вернулись работать в наш муниципалитет. . Я думаю, что это все (ремонт школы – ред.) воплотится и сделается. . Наши дети постоянно работают на комплексе, на полях ОСП «Агро». В этом году участвовали наши выпускники и заработали от 12 тысяч и больше на прополочных работах. . Мы надеемся, что при поддержке Игоря Юрьевича все получится», - отметил директор школы Григорий Гаджиев.

Он также добавил, что школа становится семейной, потому что сюда приходят учиться дети тех, кто также получал образование в Емельяновской школе.