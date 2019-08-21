РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 авг. В подмосковном Подольске за прошедшую неделю сотрудники полиции раскрыли три грабежа и три мошенничества, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 13 по 19 августа в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1,5 тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. Раскрыто 3 разбойных нападения, 3 грабежа, 3 кражи, 3 мошенничества и 3 факта незаконного оборота наркотических средств, в рамках которых изъято более 300 грамм запрещенных веществ», – говорится в сообщении.

Также за прошедшую неделю в округе сотрудниками полиции были проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено 40 мест концентрации иностранных граждан, по результатам которых составлено 92 административных протокола за нарушения миграционного законодательства.

«Было наложено административных штрафов на общую сумму более 90 тысяч рублей. По материалам сотрудников УМВД судами вынесено пять решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ», – поясняется в материале.