РИАМО - 21 авг. Схему движения изменят на Поклонной улице на западе столицы с 26 августа, для водителей будут установлены специальные знаки, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«С 26 августа участок Поклонной улицы от улицы 1812 года до дома №4 станет односторонним. Из-за небольшой ширины улицы (порядка четырех метров) сейчас возникают трудности для разъезда встречного транспорта», – отмечается в сообщении.

Изменение схемы движения позволит решить эту проблему.

Для исключения транзитного проезда вдоль жилых домов у въезда на Поклонную улицу будут установлены дорожные знаки «Движение запрещено».

«Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков», – резюмируется в сообщении.