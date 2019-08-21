РИАМО - 21 авг. На территории Пушкинского городского округа Подмосковья реконструируют участок федеральной трассы М-8 «Холмогоры» с 29-го по 35-й километр, после завершения работ часть дороги станет восьмиполосной, говорится в сообщении пресс-службы Федерального дорожного агентства.

Масштабный проект по реконструкции трассы М-8 начался еще в 2018 году. Именно в его рамках расширят участок в Пушкинском округе — изначально здесь было всего четыре полосы. Строительные работы на этом участке могут завершить уже в конце этого года. Сдать весь объект планируется в 2022 году.

«Для повышения прочности и увеличения срока службы покрытия первый слой дорожники выполнили из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, а верхний — из долговечного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Данное покрытие обладает высокой эластичностью, устойчиво к температурным перепадам и образованию колейности», - говорится в сообщении.

Расширение участка трассы М-8 «Холмогоры» в Московской области обеспечит повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности.

Помимо расширения проезжей части дорожники также занимаются оборудованием на участке с 29-го по 47-й километр федеральной трассы М-8 «Холмогоры» автоматических дорожных метеорологических станций Vaisala ROSA, которые позволят дистанционно контролировать и погодные условий, и состояния дорожного покрытия.

В ходе реконструкции трассы также планируется возвести шесть путепроводов в составе развязок и шести надземных переходов. Кроме того, предусмотрено обустройство автобусных остановок и установка шумозащитных экранов.