РИАМО – 21 авг. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, какие личностные и профессиональные качества делали выдающейся актрису Александру Назарову, которая скончалась накануне в возрасте 79 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам министра, она была наделена исключительным даром и искренностью, что помогло ей завоевать любовь миллионов ее зрителей, и останется яркой страницей в истории русского сценического искусства.

«Она была человеком огромного обаяния и исключительной красоты, по-настоящему народной артисткой»», — отметил Мединский.

Он подчеркнул, что ее мастерство и талант особенно импонировали отечественным телезрителям и любителям спектаклей с ее участием. Министр передал соболезнования родственникам и ближнему кругу ушедшей артистки.

Ранее певица и актриса Юлия Проскурякова написала в своем Instagram, что Назарова отличалась солнечной энергией и стальным стержнем внутри, и что ей доставило большую радость работать с ней на проекте «Счастья! Здоровья!».

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что на фасаде здания театра имени Ермоловой в Москве могут установить мемориальную табличку в память об актрисе.

Назарова давно написала завещание, по которому все нажитое ей имущество переходит к ее внучке Александре. Актриса была опекуном девочки с тех пор, как ушли из жизни ее мама и папа.

Назарова работала в театре имени Ермоловой с 1965 года. Она снялась более чем 100 фильмах и телесериалах, среди которых «А если это любовь?», «Граница. Таежный роман», «Принцесса на бобах», «Возвращение Мухтара», «Ночной дозор» и другие. Также она занималась озвучиванием мультфильмов.