РИАМО - 21 авг. Дополнительные автобусы вышли на линию на трех маршрутах в Красногорске, что снизило интервал движения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С 12 августа увеличено количество автобусов на трех маршрутах в городском округе Красногорск. Соответствующее соглашение администрация округа заключила с «Мострансавто», – говорится в сообщении.

Благодаря дополнительным автобусам сократился интервал движения на маршрутах: № 891 микрорайон Чернево – госпиталь имени Вишневского; №34 станция «Павшино» – деревня Тимошкино; № 29 станция «Нахабино» – деревня Нефедьево.