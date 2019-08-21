РИАМО - 21 авг. Житель городского округа Зарайск заплатит свыше 55 тысяч рублей штрафа за хищение электрической энергии с помощью магнита, установленного прямо на счетчике, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»).

Как уточняется в материале, житель деревни Старо-Подастрамьево решил сэкономить на оплате счетов за электричество. Магнит мешал прибору учета правильно «считать» потребленные киловатт-часы, а мужчина несколько месяцев оплачивал электропотребление не в полном объеме.

«Обнаружив магнит во время проверки, энергетики составили в адрес недобросовестного жителя деревни акт о безучетном потреблении электрической энергии, а магнит демонтировали», – говорится в сообщении.

Под воздействием мощного магнитного поля, счетчик не досчитал более 10 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Ее стоимость находчивый мужчина увидит в счетах энергосбытовой компании, которые увеличатся более чем на 55 тысяч рублей. Это значительно больше стоимости объема электричества, которое показал бы электросчетчик, если бы хозяину не пришло в голову установить на него магнит.

Работу по проверке приборов учета потребителей и выявлению неучтенного электропотребления специалисты «Россети Московский регион» ведут постоянно. Материалы по всем выявленным фактам неучтенного потребления направляются в правоохранительные органы для рассмотрения возможности привлечения нарушителей к административной ответственности.