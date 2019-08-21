РИАМО – 21 авг. Женщина в центре Москвы лишилась 100 тысяч рублей и мехового жилета, желая избавиться от действия злых сил, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Котельнической набережной, дом 1/15В. В полицию обратилась 31-летняя женщина у которой под предлогом снятия порчи похитили деньги и линые вещи.

«Неизвестная гражданка под предлогом снятия порчи завладела денежными средствами в размере 100 тысяч рублей, которые она обещала «зарядить на удачу и вернуть», а также жилетом из меха песца», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).