РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 авг. Участницы конкурса «Леди-Бизнес Подмосковье – 2019» в Королеве рассказали о своем деле в рамках муниципального этапа конкурса, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Конкурс «Леди-Бизнес Подмосковье – 2019» проводится впервые торгово-промышленной палатой Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого на территории региона. В Королеве в финал муниципального этапа вышли 10 бизнес-леди из 15 подавших заявки.

«С большим удовольствием приветствую финалисток конкурса. Вы все уже победительницы, потому что своим примером доказали, что женщина может все – и детей растить, и хранить семейный очаг, и быть успешной в бизнесе. Вы прекрасны, очаровательны, желаю вам успехов в бизнесе и на следующем региональном этапе», – сказал руководитель городской администрации Юрий Копцик.

Перед тем как попасть в финал, участницы прошли отбор на онлайн-голосовании. В среду финалистки муниципального этапа должны показать себя перед жюри и зрителями.

Бизнес-леди рассказали о себе и своем бизнесе, о женщине в деловом мире, о красоте и здоровье и о том, как можно успешно совмещать семью и бизнес.

Жюри выберет единственную участницу, которая представит Королев на региональном этапе конкурса. Также участницы получат приз зрительских симпатий и приз торгово-промышленной палаты города.