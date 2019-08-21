РИАМО - 21 авг. Свыше 150 тысяч посещений зафиксировано в лектории «Здоровая Москва» с момента его запуска в конце июня, а накануне на лекцию о правильном питании и профилактике болезней от известного на телевидении и радио врача Александра Мясникова пришли рекордные 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

Всего лекторий «Здоровой Москвы» с момента запуска в конце июня собрал более 6 тысяч слушателей, а общее число посещений всех занятий проекта превышает 150 тысяч. И уже вторая лекция подряд известного доктора Мясникова проходит с аншлагом. На полуторачасовой встрече он рассказал о главных правилах здорового образа жизни, а также ответил на вопросы гостей площадки «Здоровая Москва».

«Одно из важных правил здорового рациона – это регулярный завтрак. Именно в это время еда заряжает нас энергией на весь день. В утренние часы лучше употреблять пищу богатую углеводами и белком», — рассказал Александр Мясников.

По словам доктора, здоровый образ жизни не сводится к отказу от полуфабрикатов и фаст-фуда. Нужно больше двигаться и не искушать желудок разнообразной выпечкой и сладостями.

«Каждому человеку рекомендуется съедать более 400 грамм овощей и фруктов в день, это порядка пяти порций. Снизить количество соли в продуктах до пяти граммов в день. Обязательный элемент здорового образа жизни – физическая активность от 30 минут ежедневно», — посоветовал доктор.

Также он порекомендовал время от времени предпочитать лифту лестницу. По его словам, если живешь на 18-м этаже, лучше подняться пешком хотя бы на третий этаж.

Помимо этого, эксперт дал и другие полезные рекомендации. Он считает, что вместо того, чтобы бежать к врачу с целью сделать МРТ всего организма, лучше целенаправленно и систематически заниматься профилактикой, предупреждая развитие факторов риска.

Среди таких вредоносных факторов он выделил: повышенное давление, повышенный уровень холестирина, повышенный вес, алкоголь, курение, неправильное питание, недостаточная двигательная активность и стресс.

На прошлой лекции, которая прошла 15 августа в ландшафтном парке «Митино», Александр Мясников рассказывал о пользе профилактики заболеваний и ответил на вопросы зала. В тот раз ее посетили 270 человек.

Интересные лекции врачей и экспертов здорового образа жизни ежедневно проходят в 13 парках столицы. 21 августа в парке Олимпийской деревни состоится лекция «ЗОЖ: краткий курс здоровой жизни, или с чем его не едят!» основателя спортивной студии #SlimFitClub Полины Киценко.

Всего с момента запуска лектория «Здоровой Москвы» прошло около 600 лекций. Среди спикеров — главный врач Первой Градской больницы, телеведущий Алексей Свет, главный внештатный специалист по спортивной медицине ДЗМ, экс-главный врач сборной России и СССР по футболу Зураб Орджоникидзе и четырехкратный чемпион мира по боевым искусствам Александр Зарубин. Лекции также проводят крупные движения и объединения — лига здоровья нации, #Sekta, Московская служба психологической помощи населению.

С актуальным расписанием лектория можно ознакомиться на сайте.