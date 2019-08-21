РИАМО – 21 авг. Крупные автопроизводители готовятся повысить цены на автомобили, так как не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке, пишет «Коммерсант».

По данным издания, режим промсборки давал льготные условия по ввозным пошлинам на компоненты, но в рамках обязательств РФ перед ВТО ставки были повышены. В конце 2018 года были запущены субсидии для сохранения условия работы автоконцернов. Компенсации предоставлялись только концернам с действующими соглашениями о промсборке – они могли преференциально ввозить в том числе и готовые компоненты.

«Недавно соглашение истекло, например, у альянса Renault – Nissan – «АвтоВАЗ», Объединенной автомобильной группы и «КамАЗ» – Daimler, в 2018 году — у Hyundai. Еще действует у PSA, Toyota, Volkswagen. Отмена субсидии для ряда автопроизводителей будет способствовать ухудшению ситуации на рынке – это, в первую очередь, отразится на ценах», – отмечается в материале.

К примеру, так уже поступил «АвтоВАЗ», увеличив стоимость моделей Lada в среднем на 0,9% с 1 августа. Кроме того, повысить цены на машины могут также Hyundai и Nissan.

Более значительный эффект на стоимость автомобилей окажет истечение соглашений о промсборке у производителей компонентов в 2020 году. Экономия от действия соглашений по промсборке для компонентщиков оценивается в 1-10% от таможенной стоимости, а в отсутствие субсидий импорт по части компонентов может стать выгоднее, чем их локальное производство. В итоге это может снизить локализацию, либо разница может повлиять на себестоимость.

Эксперты считают, что для производителей компонентов это значительные убытки, которые, вероятно, перевыставят автоконцернам.