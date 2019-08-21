РИАМО – 21 авг. Специалисты завершили бетонирование путепровода для транспортного обслуживания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево», планируется строительство 13,1 километра дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили монолитно-бетонные работы на путепроводе для транспортного обслуживания территории ТПУ «Саларьево». Кроме этого, ведется активное строительство еще трех путепроводов тоннельного типа на развязке Киевского шоссе с улицей Родниковая», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На путепроводе ведутся лакокрасочные работы, монтаж барьерных ограждений, опор освещения, гидроизоляция плиты проезжей части. Работы проходят по проекту строительства дороги, соединяющей улицу Авиаторов с улицей Родниковая с реконструкцией двухуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Родниковой с Киевским шоссе.

Всего там планируется строительство 13,1 километра дорог, в том числе путепровод эстакадного типа и четыре путепровода тоннельного типа, суммарной протяженностью 2,4 километра.

Проектом также предусмотрена реконструкция Киевского шоссе с устройством переходно-скоростной полосы, боковой проезд Киевского шоссе и строительство подъездной дороги к электродепо «Солнцево» (3,1 километра).

Кроме того, будет расширена улица Родниковая до трех полос движения в каждом направлении (540 метров) со строительством разворотных съездов на улицу Родниковая (170 метров).

Также планируется строительство дороги, соединяющей улицу Авиаторов с улицей Родниковая (1,1 километра). Ожидается и реконструкция транспортной развязки на пересечении Киевского шоссе с улицей Родниковая со строительством четырех путепроводов (2,4 километра).

Расширят улицу Родниковая от проезда 6492 до пересечения улицы Новопеределкинская и улицы Производственная до трех полос движения в каждом направлении (3 километра).

Помимо этого, реконструируют проектируемый проезд №740 (1,45 километра), улицу Производственная (870 метров), улицу Староорловская (80 метров). Возведут надземный пешеходный переход через Киевское шоссе около транспортной развязки с улицей Родниковая.