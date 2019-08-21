РИАМО - 21 авг. Движение транспорта восстановили на Новодмитровской улице в Северо-Восточном округе Москвы после аварии с грузовиком, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Ночью грузовой автомобиль не прошел по габаритам под железнодорожным мостом и застрял», – говорится в сообщении.

Грузовик повредил ограничительную балку, ее пришлось ремонтировать. В связи с этим было полностью перекрыто движение на Новодмитровской улице в районе дома №5А, строение 9. Водители объезжали данный участок дороги по ТТК и другим улицам.

В настоящее время движение на Новодмитровской улице восстановлено. На месте работали оперативные службы.