РИАМО - 21 авг. Движение транспорта восстановили на Новодмитровской улице в Северо-Восточном округе Москвы после аварии с грузовиком, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
«Ночью грузовой автомобиль не прошел по габаритам под железнодорожным мостом и застрял», – говорится в сообщении.
Грузовик повредил ограничительную балку, ее пришлось ремонтировать. В связи с этим было полностью перекрыто движение на Новодмитровской улице в районе дома №5А, строение 9. Водители объезжали данный участок дороги по ТТК и другим улицам.
В настоящее время движение на Новодмитровской улице восстановлено. На месте работали оперативные службы.
На Новодмитровской ул. в районе д.5Ас9 все ещё полностью перекрыто движение в оба направления. На месте работают оперативные службы. Объехать лучше всего по Складочной ул. pic.twitter.com/nIqsAE3y5C— ЦОДД (@gucodd) August 21, 2019
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