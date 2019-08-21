РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 авг. Хирурги гинекологического отделения роддома в Подольске успешно провели операцию по удалению у женщины опухоли макти диаметром 22 сантиметра, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Хирургами 2 гинекологического отделения Подольского родильного дома проведена успешная полосная операция по удалению кисты крупного размера. Женщина поступила с увеличением живота. В ходе операции была удалена миома матки в диаметре 22 сантиметров», – говорится в сообщении.

Опухоль оказалась доброкачественной. При отсутствии лечения женщине грозило кровотечение, анемия, сдавление соседних органов: мочевого пузыря, мочеточников, кишки.