РИАМО – 21 авг. Страховой дом «ВСК» выступит официальным страховщиком 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Согласно подписанному контракту, застрахованы будут здания МВЦ «Казань Экспо», деревни универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan - 2019, а также оборудование и инструменты, привезенные странами-членами, спонсорами и стейкхолдерами. Кроме того, все участники мероприятия и волонтеры будут защищены страховкой от несчастного случая», — говорится в сообщении.

Всего ВСК застрахует 4564 человека. Таким образом, недвижимость и движимое имущество организаторов мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan - 2019 будет обеспечено страховой защитой на сумму более 30 миллиардов рублей.

«Надежная страховая защита объектов, имущества, всех участников и волонтеров – неотъемлемая часть проведения такого масштабного мероприятия, как мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Добро пожаловать в нашу команду!» – отметил руководитель WorldSkills Kazan – 2019 Эмиль Губайдуллин.

Генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий рассказал, что ВСК с большим интересом и пониманием важности относится к признанию квалифицированных специалистов и демонстрации их профессиональных навыков.

«Чемпионат WorldSkills - это эффективный инструмент для подготовки кадров и обмена опытом с зарубежными коллегами. Такое масштабное международное мероприятие требует надежной страховой защиты», - подчеркнул Овсяницкий.

Главное международное событие 2019 года в России – 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan - 2019 – пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие более 1,3 тысячи конкурсантов из 63 стран и регионов, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

Страховой дом «ВСК» работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 миллионов человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК.

Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: ruAA – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и BB – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.