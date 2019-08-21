РИАМО – 21 авг. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова провела встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, по результатам которой градоначальник взял на личный контроль работу с предложениями и жалобами на предстоящие выборы в Мосгордуму, передает «Интерфакс».

«У меня состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, где мы предметно обсудили вот эти все (жалобы – ред.), собрали все жалобы и предложения. Сергей Семенович дал поручения, и там отрабатывают все эти предложения. И взял это под личный контроль», – заявила Памфилова в среду на заседании ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что анализ жалоб и поступивших предложений также находится под контролем Центризбиркома.

«Встреча прошла не просто так «поговорили», а мы контролируем, отслеживаем ход каждого обращения к нам и к мэру Москвы», – заключила глава ЦИК.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата, 57 кандидатам в регистрации отказано, так как часть собранных рядом кандидатов подписей избирателей забраковали.