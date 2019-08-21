РИАМО - 21 авг. В Московской области в среду состоялся конкурс «Я и государственная служба» для 21 стажера летней программы стажировки в правительстве Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

«Программа «Стажировка» у нас набирает обороты. Она становится огромней, обширней. Если по итогам предыдущих четырех потоков мы взяли на работу 15 человек, то в этот раз, наверное, 15 человек только с одного пятого потока возьмем. Я надеюсь, что все три месяца стажировки, которая закончится 30 августа, прошли в хорошем темпе. Надеюсь, что вы приобрели новые навыки для себя», - сказала заместитель руководителя администрации губернатора Московской области Мария Кузина.

Ребята приготовили презентации и трехминутные выступления, в рамках которых рассказали о проделанной работе в подразделении, трудности адаптации на государственной службе молодого специалиста, свежий взгляд на развитие государственной службы и многое другое. Конкурсная комиссия и ее председатель Мария Кузина оценили качество докладов и оформления работ, четкость выводов, а также грамотность, логичность и последовательность изложения, качество ответов на вопросы и соблюдение регламента выступления.

Всем участникам конкурса подарили памятные подарки, а трем победителям вручили ценные призы.

Программа «Стажировка» для студентов вузов РФ существует с 2018 года. Ее цель — совершенствование кадрового потенциала государственной гражданской службы посредством привлечения студентов и начинающих специалистов, которые являлись бы приоритетными кандидатами на стартовые должности в правительстве Московской области.

Популярность данного направления растет с каждым потоком стажеров. За два года на участие в программе уже подано свыше 500 заявок, 54 студента отобраны в результате всех конкурсных испытаний и успешно прошли стажировку, из них 16 человек трудоустроены в госорганы Подмосковья.

На данный момент ведется прием заявок на шестой поток «Стажировки», который пройдет с 1 октября по 27 декабря 2019 года. Более подробная информация и электронный прием документов — на карьерном портале правительства Московской области.