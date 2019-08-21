РИАМО - 21 авг. Школу на 825 мест со стадионом построят в 2022 году в столичном районе Орехово-Борисово Южное на улице Ясенева, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Проектом предусмотрено возведение трехэтажного учебного комплекса, в котором разместятся учебные классы, библиотека с медиатекой, IT-полигон, кабинет домоводства и мастерская по обработке дерева и металла, которая будет также иметь свой собственный выход, а также помещения для художественных и музыкальных занятий с отдельной кладовой. Кроме того, в здании школы будут столовая с обеденным залом на 425 мест и актовый зал на 500 мест с эстрадой.

«Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. В южной части участка обустроят физкультурно-спортивную зону с футбольным полем с искусственным газоном, баскетбольной площадкой, площадкой для сдачи норм ГТО, гимнастической площадкой для первого – четвертого классов. Кроме того, создадут площадку для прыжков в длину, спортплощадку с трибунами и беговые дорожки», – говорится в сообщении.

Проектом также предусмотрено возведение на территории учебно-опытной зоны теплиц и создание участков для посадки растений. На западе территории школы организую игровые площадки и зоны отдыха, а также площадку для проведения торжественных линеек. На пришкольной территории обустроят дорожки, установят малые архитектурные формы и шумозащитный экран.

«Объект построят за счет инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до августа 2022 года», – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Надзорное ведомство пристально следит за качеством выполнения работ на социально значимых объектах. Сотрудники Мосгосстройнадзора будут проверять и строительство школы на улице Ясенева,на которое уже выдано разрешение. К инспекциям будут привлекать и специалисты центра экспертиз «ЦЭИИС».