РИАМО – 21 авг. К 2024 году по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в стране должна быть создана сквозная система маркировки товаров контрольными идентификационными знаками, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«Система маркировки продукции – единый информационный ресурс, обеспечивающий прослеживаемость продукции на всех этапах (от производителя до конечного покупателя) в целях ее законного оборота, защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации», – уточняется в сообщении.

Уполномоченным органом РФ по обеспечению государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов, устанавливающих требования к маркировке, является Роспотребнадзор. Каждый может обратиться с жалобой на действия производителя, связанные с введением потребителя в заблуждение относительно свойств продукции, нанесением информации нечитаемым мелким шрифтом, указанием недостоверных сведений.

Соответствующие требования, направленные на предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно свойств приобретаемых товаров, устанавливаются техническими регламентами Евразийского экономического союза (Таможенного союза).

«При нарушении требований технических регламентов к маркировке Роспотребнадзором применяется статья 14.43 КоАП, предусматривающая конфискацию продукции», – добавляется в материале.

Ежегодно за нарушения требований к маркировке изымается порядка 450 партий продукции легкой промышленности. Сумма изъятой из оборота продукции достигает более 100 миллионов рублей.