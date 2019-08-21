РИАМО - 21 авг. В рамках культурной программы столичного фестиваля «Цветочный джем» зрителей ждут около двух десятков показов интерактивных спектаклей о Ван Гоге и Алисе в стране чудес, сообщил РИАМО в среду представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Цветочный джем» проводится в формате международного конкурса. Он открылся 20 июня и продлится до 8 сентября. Москвичи могут полюбоваться 42 дизайнерскими садами. С 22 августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют насыщенную развлекательную программу.

«Начиная с 22 августа и заканчивая Днем города на площадках по всей столице москвичей и туристов ждет все самое интересное и захватывающее: творческие и кулинарные занятия, научные шоу, экскурсии, концерты, спортивные игры, и, конечно же, многочисленные спектакли», - сказал собеседник агентства.

Новые интерактивные постановки «Ван Гог. Любить то, что достойно» и «Алиса в стране чудес» режиссер Сергей Котюх поставил специально для фестиваля «Цветочный джем». Премьеры этих спектаклей состоятся 22 и 24 августа, всего на фестивале их покажут более 15 раз.

Помимо премьеры 22 августа, спектакль «Ван Гог. Любить то, что достойно» покажут на площади Революции 23 и 28 августа, а также 2, 5, 6, 7 и 8 сентября. В основе этой постановки лежит автобиографическое произведение Винсента Ван Гога «Письма к брату Тео», а также факты из реальной жизни великого художника.

«Музыкально-драматическое начало спектакля повествует о сомнениях художника в собственных силах и о том, какая смелость необходима каждому из нас, чтобы заниматься любимым делом несмотря ни на что. Драматическое действие чередуется музыкальными вставками о беззаботной жизни в Париже начала XX века», - добавил собеседник агентства.

Актеры, исполняющие главные роли, вживую исполнят музыкальные произведения на ударных и электрическом фортепиано. В конце каждого показа будут 15-минутная интерактивная программа, во время которой зрители смогут подключиться к происходящему на сцене, почувствовать себя настоящими художниками и создать свой шедевр с помощью красок холи.

Премьера спектакля «Алиса в стране чудес» состоится на Тверском бульваре 24 августа. Кроме того, этот спектакль можно будет увидеть 25 и 31 августа, а также 1 сентября.

«Интерактивная постановка «Алиса в стране чудес» - не классический спектакль на сцене, а спектакль-путешествие. Зрители вместе с героями сказки будут перемещаться по всему бульвару. По словам режиссера, спектакль поставлен максимально приближенно к тексту книги. В эпизодах «Игры с Чеширским котом» и «Королевский крокет» в действие будут вовлекаться зрители», - отметил представитель оргкомитета.

В спектакле задействованы 11 актеров, которые в перерывах между показами будут играть с юными зрителями. Кроме того, в дни «Цветочного джема» на площадке на Тверском бульваре гостей будут встречать 17 аниматоров в образах Алисы, Чеширского кота, Белого кролика, Безумного шляпника и других.

Сказочный маршрут начинается со стороны Тверской улицы, здесь гости найдут карту с кратким описанием будущего путешествия. Сам бульвар поделен на шесть зон. Атмосферу волшебного приключения создают 27 арт-объектов: кроличья нора, большие сказочные часы, стилизованные указатели, «колесо загадок».

«Посетители площадки станут главными героями сказки - им предстоит спасти Алису от чар Красной Королевы и пройти через множество увлекательных приключений. Кроме того, гостей ждут ежедневные интерактивные шоу: танцевальный баттл и крокет. Для самых маленьких посетителей – игра повторялки и другие забавы», - добавил собеседник агентства.

В шале у памятника Тимирязеву гости научатся готовить старинные английские десерты, а также поучаствуют в традиционном британском чаепитии. Между памятниками Есенину и Тимирязеву раскинется лаунж-зона с пунктом буккроссинга.