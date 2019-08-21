РИАМО – 21 авг. Две «Добрых комнаты» откроются к декабрю в отделениях детской хирургии и педиатрии в больницах Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Комната рассчитана на детей от 0 до 18 лет, находящихся на стационарном лечении, где пациенты смогут читать, смотреть мультфильмы и играть.

«Наша задача – в рамках проекта создать комфортные условия, которые позволят ребенку легче пережить стрессовую ситуацию», – заявила куратор регионального проекта «Добрая комната», депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Особое внимание было уделено оснащению комнат – мягкое и теплое напольное покрытие, крупные и безопасные игрушки, красочные рисунки на стенах.

Планируется проводить анимационные программы на Новый год и День защиты детей, а также поздравлять маленьких пациентов оказавшихся в больнице в свой День рождения.⠀

Подобные комнаты уже появились в медучреждениях Ногинска и Электростали, а в скором времени появятся во всех муниципалитетах Московской области.