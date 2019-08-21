РИАМО - 21 авг. Санитарный вертолет доставил в больницу двух постращавших в ДТП в новой Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову для спасения пострадавших после ДТП. На вертолетную площадку Вороново ТиНАО машиной скорой помощи доставили двух пострадавших в аварии и передали авиамедицинской бригаде. После этого их эвакуировали вертолетом в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Авиамедицинская бригада сопровождала пострадавших до больницы.