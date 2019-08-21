РИАМО – 21 авг. Навалы мусора ликвидированы на берегу Клязьминского водохранилища в деревне Подрезково городского округа Мытищи, порядок был наведен после визита инспекторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Поводом для проверки стала жалоба жительницы Мытищ. Женщина рассказала о том, что здесь располагается одно из любимых мест пляжного отдыха местных жителей.

«Однако пляж не благоустроен, отсутствуют кабинки для переодевания и туалеты, что провоцирует антисанитарию и загрязнение местности. По сообщениям из Мытищ на сегодняшний день навалы мусора ликвидированы и началось благоустройство пляжа», – отмечается в сообщении.

Ранее Минэкологии и Росводресурсы договорились о совместной работе по обустройству пляжей в Московской области.

За счет сил и средств Росводресурсов пройдут работы на акваториях шести пляжей, в том числе по дноуглублению, расчистке дна прибрежных участков. Это сэкономит бюджету Подмосковья около 75 миллионов рублей.