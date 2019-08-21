РИАМО - 21 авг. Тело мужчины с колото-резаным ранением нашли в доме в поселке Ильинское-Усово городского округа Красногорск, за совершение преступления задержан знакомый убитого, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«20 августа в 08:30 в доме на улице Школьной в поселке Ильинское-Усово городского округа Красногорск с колото-резаным ранением грудной клетки обнаружен труп мужчины 1970 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Красногорску ГСУ СК России по Московской области знакомый убитого 1971 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».