РИАМО - 21 авг. В Подмосковье прибыли футбольные команды, которые примут участие в международном турнире «Кубок Игоря Акинфеева», его матчи будут проходить на футбольном поле в Бронницах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Профессиональные юношеские команды уже направились в расположение спортивных баз. Например, «СКА» из Хабаровск и «Луч» из Владивостока прибыли в Коломну. В тоже время в Кратове на базе учебно-тренировочного центра поселился футбольный клуб «Касима Антлерс» из Японии.

«Участие в Кубке Игоря Акинфеева принимают профессиональные юношеские команды, и мы в Подмосковье оказываем им соответствующий прием, обеспечивая всеми необходимыми условия для комфортного проживания спортсменов. Как игры самого турнира, так и тренировки футболистов будут проходить на спортивных базах, вошедших в список наследия чемпионата мира по футболу 2018 года», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что это еще одно доказательство того, что объекты, которые задействовали на ЧМ-2018, эксплуатируются по назначению.

Так, например база в Кратове, на которой поселились японские футболисты, во время мундиаля использовалась сборной Португалии вместе со знаменитым Кришитану Роналду. А стадион в Бронницах, на котором пройдут основные матчи турнира, во время чемпионата мира служил базой для сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси.