РИАМО - 21 авг. Инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» в преддверии нового учебного года усилят контроль за соблюдением правил парковки на улицах, где расположены столичные школы, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«С началом учебного года на улицах становится больше детей – школьников разных возрастов. По этой причине водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах и при парковке», – отмечается в сообщении.

Припаркованный в неположенном месте автомобиль может затруднять обзор как для пешеходов, так и для других автомобилистов. Это может привести к опасным ситуациям.

Автомобилистов призвали быть внимательными и парковаться только в разрешенных для этого местах. Кроме того, водители обязаны соблюдать разметку и предписания дорожных знаков.