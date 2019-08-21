РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 авг. В подмосковном Подольске сотрудники УК приступили к ремонту подъездов одного из домов по Красногвардейскому бульвару, сообщается на странице УК «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске сотрудники отдела общестроительных работ управляющей компании МУП «ДЕЗ» приступили к ремонту мест общего пользования и входных групп в многоквартирном доме по адресу: Красногвардейский бульвар, дом 39», – говорится в сообщении.

Также в настоящее время специалисты проводят герметизацию межпанельных швов по улице 43 Армии в доме №19, подъезд 8.