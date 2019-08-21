РИАМО – 21 авг. Пользователи социальных сетей активно обсуждают новость о продолжении культового фильма «Матрица» с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс, ранее съемки четвертой части киноленты анонсировали в Warner Brothers Pictures.

Пользователь Twitter с ником @badgerdash, который смотрел «Матрицу» более 30 раз, высказал надежду, что четвертая часть окажется не хуже первой.

«Что же подарит нам «Матрица 4» после стольких лет, когда так много вещей в нашей жизни изменились до неузнаваемости?! Мне кажется, это довольно высокая планка. Не облажаются ли создатели? Большой вопрос!» - добавил он.

‏По мнению @i5X0n4fu9g8mdSc, новый фильм должен порадовать зрителей спецэффектами более высокого уровня.

Многие пользователи озадачены вопросом, как создатели четвертой части «Матрицы» будут воскрешать главного героя Нео.

«Так Нео (Киану Ривз) в последнем фильме трилогии погибает после боя с главным агентом. Потом машины и люди прекращают войну и на этом цель «избранного Нео» выполнена. Как Лана Вачовски будет воскрешать Нео? Нас ждет новый Джон Сноу?» - вопрошает @retrophotoalbum.

Пользователь @terramorpher предполагает, что зрителям представят альтернативный финал или «матрицу» более высокого уровня.

Первый фильм «Матрица» был снят в 1999 году, трилогию завершили в 2003 году. Некоторые пользователи посчитали нелепым решение о съемках продолжения спустя столько лет.

«Матрица 4». Давайте превращайте уже все, до чего можно добраться, в сериалы», - негодует @jpolisher.

Пользователь @amlaut признался, что сначала принял новость о съемках четвертой «Матрицы» за шутку.

«Вообще, фильм «Матрица» надо было одной частью ограничить. Но щас же все производители хотят денег рубить на старых заслугах. Все эти бесконечные как бы продолжения старых фильмов уже достали», - считает Алексей Сайгулов‏.