РИАМО - 21 авг. Столичные власти согласовали проект жилого комплекса с океанариумом, в дополнение к пяти корпусам на территории комплекса расположится детский сад, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Жилой комплекс расположится на улице Братьев Фонченко на территории района Дорогомилово. При этом новый комплекс не нарушит уже существующий фронт застройки. Здания образуют внутренний двор, пронизанный пешеходными дорожками, игровыми и спортивными площадками.

«Одной из главных особенностей комплекса станет океанариум. Он расположится под землей и станет частью торгового центра вместе с кинотеатром, фудкортом и физкультурным центром. Второй подземный уровень займет автостоянка», – отмечается в сообщении.

Общая площадь всего комплекса составит порядка 100 тысяч квадратных метров. Входы в жилые секции будут расположены на уровне земли без ступеней и пандусов. В вестибюлях разместятся зоны ожидания, санузлы, колясочные, места для сбора мусора и хранения уборочного инвентаря, лифты и технические ниши.

«Всего комплекс будет состоять из восьми корпусов, пять из которых будут жилыми. Все они будут выдержаны в едином стиле. Темой оформления фасадов стало движение, трансформация – этого авторы проекта добились за счет ритмичного чередования остекленных поверхностей с глухими участками», – уточнил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, для облицовки башен будут использовать стекло с принтом, медь и натуральный камень серо-бежевого оттенка. Для трех других – контрастную отделку для уличного и внутреннего фронта. В одном из последних корпусов разместится детский сад на 105 мест.

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